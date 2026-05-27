Corespondent Știrile Pro TV: „Incidentul s-a petrecut în timpul orelor de curs. Învățătoarea le-a prezentat elevilor de clasa a patra rezultatele Evaluării Naționale. Nemulțumit de nota primită, unul dintre copii ar fi rupt lucrarea. Atunci, învățătoarea l-ar fi bătut, iar elevul ar fi scăpat din mâinile ei doar după ce paznicul școlii, alarmat de țipetele lui, a intervenit. Părinții copilului au anunțat autoritățile, iar medicii legiști au stabilit că elevul de 10 ani are răni serioase care necesită câteva zile de îngrijiri medicale. Învățătoarea a fost reținută pentru 24 de ore și este acuzată de vătămare corporală. Între timp, părinții au cerut judecătorilor de la Medgidia emiterea unui ordin de protecție. Dacă va fi aprobat, cel mai probabil copilul va fi mutat la altă clasă până începe vacanța de vară. Și Inspectoratul Școlar Județean a deschis o anchetă.”