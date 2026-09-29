Deschiderea magazinelor vine cu mai multe oferte pentru clienți, respectiv 1.000 de pungi-surpriză pentru primii vizitatori și chiar și un concurs.

Ce este Normal

NORMAL a fost fondat în Danemarca în 2013 și operează în prezent peste 1.000 de magazine în 14 țări europene.

În magazin vor fi găsite branduri cunoscute, precum precum L’Oréal, Maybelline, Nivea, Gillette, Colgate, Garnier, Nescafé, Oreo, Vanish și Finish, dar și game de produse exclusive.

Retailerul anunță că va aduce în România și produse K-Beauty din Coreea de Sud și J-Beauty din Japonia, potrivit postărilor de pe social media.

De asemenea, la raft se vor găsi și produse de curățenie, snack-uri și băuturi.