Compania a intrat pe piața din România cu o primă unitate deschisă în Pitești, în centrul comercial Supernova, iar acum s-a extins și în Capitală, unde a inaugurat un magazin în Grand Arena Mall. Între timp, retailerul a deschis și o unitate în Sibiu, notează Profit.ro.

MR. DIY este considerat unul dintre cei mai mari retaileri asiatici din domeniul articolelor pentru casă și lifestyle, compania extinzându-se rapid și pe piața europeană. Brandul este cunoscut pentru gama variată de produse, prețurile accesibile și strategia orientată către clienți.Cu intrarea în România, retailerul a ajuns la 15 țări în care operează.

"În România, misiunea noastră este de a aduce cumpărături inteligente, convenabile și la un raport calitate-preț avantajos comunităților locale. Magazinele noastre oferă o gamă largă de peste 18.000 de produse din categorii cheie, cum ar fi hardware, articole de uz casnic, electrice, papetărie, articole sportive, jucării, cadouri, accesorii auto și multe altele. Ne propunem să le facem viața de zi cu zi mai ușoară clienților noștri cu soluții practice la prețuri accesibile.La MR DIY România, construim o echipă pasionată, energică și orientată spre client. Apreciem oamenii care iau inițiativă, se bucură de mediile de retail dinamice și doresc să-și dezvolte cariera cu un brand internațional", scrie în anunțul de recrutare a angajaților.Pentru postul de Store Manager, compania oferă un salariu net cuprins între 6.500 și 7.500 de lei pe lună.

Potrivit datelor analizate de Profit.ro, grupul are o capitalizare de piață de aproximativ 3 miliarde de dolari.

MR. DIY este cel mai mare retailer de produse pentru îmbunătățirea locuinței din Malaezia.