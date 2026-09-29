Este primul ministru care primeşte un aviz favorabil, dintre miniştrii propuşi în Cabinetul Siegfried Mureşan de către formaţiunea USR.

Oana Ţoiu a declarat în cadrul audierilor că obiectivele sale principale se referă la întărirea securităţii şi protejarea cetăţenilor români.

„Acesta a fost imperativul ultimului an de zile şi va continua să fie prioritatea principală, dat fiind că suntem ţara cu cea mai lungă graniţă cu războiul dintre ţările UE. Datoria noastră este în primul rând să ne apărăm cetăţenii, teritoriul, dar avem şi o responsabilitate comună faţă de graniţa Uniunii Europene, a spaţiului Schengen şi a NATO şi evident şi Marea Neagră ca o poartă strategică. (..) Pentru noi, Marea Neagră este vitală şi pentru protejarea fluxurilor comerciale", a menţionat ministrul propus la Externe.