Un minor de 10 ani a fost găsit într-o fântână după o ceartă cu părinții. A refuzat să fie scos din apă

Stiri actuale
02-09-2025 | 22:15
pompieri
Shutterstock

Un băiat în vârstă de 10 ani din localitatea Cogeasca, comuna Leţcani, a coborât într-o fântână adâncă de aproximativ trei metri, în care se afla un strat de apă de circa 50 de centimetri, în urma unei dispute cu părinţii, informează ISU Iaşi.

autor
Sabrina Saghin

Purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, Georgică Onofreiasa, a declarat presei că, în urma primirii unei solicitări, pompierii au intervenit în localitatea Cogeasca pentru a scoate băieţelul din fântână.

În momentul în care a fost găsit, copilul era parţial conştient şi cooperant, el refuzând iniţial să iasă din fântână, potrivit sursei citate.

„Minorul a fost scos în siguranţă de către echipajul de intervenţie şi predat echipajului medical EPA pentru evaluare. Acesta este conştient şi urmează să fie supus investigaţiilor medicale de specialitate. La locul solicitării au intervenit forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Iaşi, cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi cinci pompieri militari precum şi un echipaj de prim-ajutor calificat, cu trei pompieri paramedici", a transmis reprezentantul ISU Iaşi.

Sursa: Agerpres

Etichete: iași, fantana, copil, minor,

Dată publicare: 02-09-2025 22:15

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
Captură de 10 milioane de euro la Paris. Ce au descoperit polițiștii în slipul unui tânăr
Stiri externe
Captură de 10 milioane de euro la Paris. Ce au descoperit polițiștii în slipul unui tânăr

Doi cetățeni tunisieni, dintre care unul minor, au fost arestați la Gare de Lyon, la Paris, având asupra lor bijuterii de lux a căror valoare este estimată la zece milioane de euro, a anunțat parchetul francez, potrivit AFP. 

Un bărbat din Teleorman a fost reţinut după ce a postat cum îl punea pe fiul său minor să tragă cu o armă cu aer comprimat
Stiri actuale
Un bărbat din Teleorman a fost reţinut după ce a postat cum îl punea pe fiul său minor să tragă cu o armă cu aer comprimat

Un bărbat din Teleorman a fost reţinut de poliţişti după ce a postat pe o reţea de socializare cum îl pune pe fiul său minor să tragă cu o armă cu aer comprimat, informează, joi, IPJ Teleorman.

Sebastian Popescu este cercetat sub control judiciar după ce i-a propus unui minor să întrețină relații sexuale
Stiri Virale
Sebastian Popescu este cercetat sub control judiciar după ce i-a propus unui minor să întrețină relații sexuale

Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale, este cercetat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile pentru corupere de minori, după ce ar fi pus la dispoziţia unui băiat de 15 ani o imagine cu un caracter pornografic.

Recomandări
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus
Stiri Economice
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus

Guvernul pregătește rectificarea bugetară. Calculele din acest an sunt complicate de creșterea economică modică, deficitul care ar putea ajunge la 8% din PIB, dar și de instituțiile care deja apelează la credite bugetare.

Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă
Stiri actuale
Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă

Procurorii și polițiștii din București trag un semnal de alarmă privind utilizarea trotinetelor electrice, după un groaznic accident soldat cu moartea unei femei de 69 de ani. 

Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală
Stiri Politice
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să nu se mai atace între ei. Grup de lucru pentru administrația publică locală

Președintele Nicușor Dan a avut marți o discuție cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, unde a fost abordată, printre altele, potrivit unor surse politice, și tema reformei din administrația publică locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Septembrie 2025

53:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28