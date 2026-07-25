Un avion de vânătoare F-16 al României a doborât vineri o dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării, marcând prima dată când statul membru NATO interceptează și distruge o dronă în interiorul propriului spațiu aerian național, au anunțat autoritățile, relatează Fox News.

Oficialii români nu au identificat încă originea sau scopul dronei. Șeful Statului Major al Apărării a declarat că piloții au descris aparatul ca fiind, aparent, o dronă de tip Shahed – drona de atac de concepție iraniană utilizată pe scară largă de Rusia împotriva Ucrainei –, a relatat Reuters, citat de Fox News.

Incidentul are implicații directe pentru SUA și aliații din NATO, întrucât încălcările repetate ale spațiului aerian de-a lungul flancului estic al Alianței au alimentat temerile că războiul Rusiei din Ucraina s-ar putea extinde dincolo de granițele NATO. România, care se învecinează cu Ucraina, a raportat zeci de incursiuni ale dronelor sau incidente legate de resturi ale acestora de când Moscova a lansat invazia la scară largă în 2022.

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a declarat că interceptarea a avut loc deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău.

„Frontierele și suveranitatea noastră nu sunt negociabile, iar armata noastră și poliția aeriană NATO vor continua să monitorizeze frontiera terestră, Dunărea și Marea Neagră, pe măsură ce militarii noștri identifică frecvent riscuri”, a declarat Țoiu pentru Fox News Digital.

„Zona impactului și resturile dronei sunt în prezent analizate, însă tiparul corespunde zborurilor anterioare confirmate ale dronelor rusești din timpul numeroaselor atacuri ilegale asupra infrastructurii civile ucrainene de la granița cu România”, a adăugat ea.

Țoiu a afirmat că România și NATO vor continua să apere teritoriul aliat.

„NATO funcționează, iar noi intenționăm să devenim și mai puternici datorită deciziilor privind apărarea aeriană și alocarea bugetară luate la summiturile de la Haga și Ankara”, a spus ea.

„Calea către o securitate sporită este calea către pace la granița României. Ne vom apăra cetățenii și vom continua să investim în protejarea teritoriului românesc și aliat.”, a mai precizat Oana Țoiu.

„Granițele și suveranitatea noastră nu sunt negociabile, iar armata noastră, poliția aeriană NATO vor continua să monitorizeze frontiera terestră, Dunărea și Marea Neagră, deoarece armata noastră identifică frecvent riscuri. Zona de impact și resturile dronei sunt analizate în prezent, dar modelul este în concordanță cu zborurile anterioare confirmate ale dronelor rusești în timpul numeroaselor atacuri ilegale împotriva infrastructurii civile ucrainene de la granița cu România. NATO funcționează și plănuim să fim și mai puternici prin deciziile privind apărarea aeriană și alocarea bugetară luate în urma summitelor de la Haga și Ankara. Calea către o securitate sporită este calea către pace la frontiera României. Ne vom apăra cetățenii și vom continua să investim în protejarea teritoriului românesc și al aliaților.”, a conchis Oana Țoiu.

O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc

O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, sâmbătă dimineață, în apropiere de Delta Dunării. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan.

„În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16”, a transmis preșdintele Nicușor Dan.

Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei, a transmis și Ministerul Apărării.

„Echipe ale MApN urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate”.

Locuitorii din Tulcea au primit, sâmbătă, un mesaj RO-ALERT prin care au fost avertizaţi asupra posibilităţii căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi sfătuiţi să se adăpostească.