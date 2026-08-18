Tănărul a ajuns la spitalul din Găești pentru că îl durea o mână, dar consumase și ceva alcool, după cum spun polițiștii. În imaginile surprinse de camera de supraveghere a spitalului se vede cum bărbatul devine deodată neliniștit, se ridică și răstoarnă targa, apoi sparge și biroul la care obișnuiesc să stea medicii.

Revine și iar trântește targa de pe care abia se ridicase. Încercarea rudelor care-l însoțeau de a-l potoli eșuează. Bărbatul și-ar fi îndreptat atenția apoi către medicul de gardă, în vârstă de 53 de ani, căruia i-ar fi adresat mai multe amenințări. Totul s-a petrecut la ora 22 și 30 de minute

Chemați de urgență, polițiștii l-au imobilizat pe bărbatul de 24 de ani și l-au dus la secție. Tânărul este acum arestat pentru distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare.