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Cele două, mamă și fiică locuiau împreună în Baia Mare. Un conflict între cele două ar fi escaladat rapid iar tânăra în vârstă de 27 de ani și-a atacat mama cu un cuțit, potrivit polițiștilor. Victima s-a ales cu răni la spate dar și la una dintre mâini cu care, cel mai probabil a încercat să se apere.

Imediat polițiștii au intervenit, iar femeia în vârstă de 63 de ani a fost dusă la spital, unde a fost operată de urgență. Acum, spun medicii, pacienta se află în stare stabilă și este în afara oricărui pericol.

În tot acest timp, fiica acesteia a fost internată în alt spital pentru o evaluare psihiatrică.

Potrivit polițiștilor, victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu împotriva propriei fiice. Totuși, agenții i-au transmis că - în caz că se răzgândește - aceasta poate cere în instanță un ordin de protecție, după ce se externează.

Cercetările continuă în acest caz.