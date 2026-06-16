Potrivit www.specialarad.ro, citat de News.ro, un livrator din Sri Lanka a fost agresat de un agent de pază în curtea Spitalului Judeţean Arad.

Bărbatul ar fi oprit maşina în dreptul unui semn de "oprirea interzisă" şi, după un schimb de replici cu agentul de pază al unităţii medicale, ar fi fost pălmuit.

Poliţia a fost sesizată şi a deschis un dosar de cercetare.

"La data de 15 iunie a.c., în jurul orei 18.14, poliţiştii Biroului de Ordine Publică au fost sesizaţi despre faptul că, un bărbat ar fi fost lovit de către un agent de pază, în curtea unei unităţi medicale din municipiu. În cauză a fost întocmit un dosar penal, pentru lovirea sau alte violenţe", a transmis, marţi, IPJ Arad.

În continuare se fac cercetări pentru a se stabili exact ce s-a întâmplat.