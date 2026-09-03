În prezent, clienții care folosesc un bancomat al altei bănci sunt limitați la valorile prestabilite afișate pe ecran. Inițiativa propune modificarea Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată, obligând operatorii bancomatelor să își adapteze configurațiile tehnice pentru a permite această operațiune.

Proiectul a fost trimis la comisii, cu avizul favorabil și observațiile BNR, urmând să intre în procedură de urgență.

Cerință cheie: sume personalizate

Conform proiectului de lege, prin introducerea unui nou articol, prestatorii de servicii de plată care operează automate bancare vor avea obligația de a pune la dispoziția utilizatorilor posibilitatea introducerii unei sume personalizate. Această facilitate trebuie să fie disponibilă tuturor utilizatorilor de carduri emise de prestatori autorizați să desfășoare activitate pe teritoriul României, indiferent de emitentul cardului utilizat.

Legea precizează clar că existența unor opțiuni de „retragere rapidă”, prin selectarea unor valori prestabilite, nu poate înlocui obligația de a permite introducerea unei valori personalizate. Totuși, această operațiune va fi condiționată de limitele disponibile în automatul bancar, de structura bancnotelor din casetă, precum și de limitele tehnice și de securitate aplicabile.

Inițiatorii proiectului susțin că această măsură va crește gradul de protecție a consumatorilor, consolidând dreptul utilizatorilor de a dispune liber de fondurile din conturi. De asemenea, se urmărește eliminarea diferențelor de tratament între utilizatorii diferiților prestatori, reducerea situațiilor în care clienții sunt nevoiți să retragă sume mai mari decât necesarul real și creșterea încrederii în serviciile de plată. Potrivit acestora, impactul financiar asupra operatorilor va fi redus, constând în principal în actualizarea aplicațiilor software și a interfețelor, fără a fi necesare investiții majore în infrastructura fizică.

Avizul BNR: Susținere, dar cu observații tehnice și juridice cruciale

Propunerea legislativă a primit aviz favorabil din partea Băncii Naționale a României (BNR), instituție care apreciază că măsura ar putea contribui la creșterea accesului la numerar, în special în mediul rural și în regiunile mai puțin dezvoltate, unde disponibilitatea bancomatelor este redusă.

Cu toate acestea, banca centrală a formulat o serie de observații și recomandări esențiale privind modul de aplicare a noilor prevederi. BNR atrage atenția că proiectul trebuie să clarifice dacă obligația de adaptare tehnică se aplică și prestatorilor de servicii de plată autorizați în alte state membre ale UE, care își desfășoară activitatea în România.

„Astfel, în vederea asigurării coerenței reglementării, inclusiv prin corelarea dispozițiilor nou introduse cu celelalte prevederi ale legii și prin integrarea corespunzătoare a acestora în ansamblul actului normativ, apreciem oportună completarea proiectului”, se arată în avizul BNR.

Un alt punct sensibil semnalat de banca centrală vizează inconsistența dintre beneficiari și regimul sancționator. Textul proiectului se referă generic la „utilizatorii” cardurilor, fără a limita beneficiarii la consumatorii persoane fizice, în timp ce sancțiunile sunt construite exclusiv pentru protecția consumatorilor.

„De asemenea, din cuprinsul proiectului nu rezultă că beneficiarii noilor dispoziții sunt limitați la categoria consumatorilor, textul făcând referire la «utilizatorii» de carduri/servicii de plată. Totuși, regimul sancționator este configurat exclusiv prin raportare la relația cu consumatorii, fără a conține prevederi relevante referitoare la sancțiuni și autorități competente în situația în care beneficiarii ar fi persoane juridice. Totodată, apreciem că inițiativa ar trebui să facă obiectul unei consultări inclusiv cu sistemul bancar, în vederea identificării aspectelor care vizează bariere potențiale în implementarea uniformă a caracteristicilor tehnice ale terminalelor de plată”, a transmis BNR.

Sancțiuni și termen de conformare

Pentru a asigura respectarea noilor reguli, proiectul modifică Articolul 230 din Legea 209/2019, introducând încălcarea acestor prevederi în rândul contravențiilor. În cazul în care nerespectarea obligației afectează sau poate afecta interesele consumatorilor, fapta va fi sancționată cu amendă cuprinsă între 50.000 și 100.000 de lei.

Conform Articolului III din propunerea legislativă, prestatorii de servicii de plată care operează automate bancare vor avea la dispoziție un termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii pentru a se conforma noilor prevederi și a implementa funcționalitatea de retragere a sumelor personalizate.