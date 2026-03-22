Corespondent Știrile Pro Tv: „Omul a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș. Era conștient, dar avea mai multe răni la picioare și o fractură la mâna stângă.

Ghidul în vârstă de 58 de ani se plimba singur într-o pădure din județul Mureș, între comunele Măgherani și Ghindari, când, la un moment dat, a văzut ursul, care a sărit să-l atace.

Luna trecută, tot în Mureș, un cioban de 45 de ani a fost atacat de un urs în timp ce se afla la pășunat cu animalele, în apropierea localității Maiad. Și acesta a supraviețuit atacului.

Între timp, Senatul a adoptat un proiect de lege prin care ar urma să se dubleze cota de urși bruni care pot fi vânați. Organizațiile neguvernamentale se opun însă și spun că este mai ușor să omori animalele decât să creezi condiții pentru protejarea comunităților cu ajutorul gardurilor electrice.”