Un bărbat a fost ucis de vecinul pe care îl ajuta să își repare acoperișul. „Nu avea nici cea mai mică remușcare”

Bărbatul acuzat acum de omor chemase trei consăteni să-l ajute să-și repare acoperișul. Au muncit cu toții câteva ore bune, pe casă, iar la finalul zilei, gazda și-a cinstit ajutoarele cu alcool.

Apoi, doi inși au plecat la treburile lor, iar proprietarul a rămas cu ultimul dintre muncitori. Aproape de miezul nopții, chiar gazda s-a dus în vecini să spună că oaspetele său e pe moarte.

Ioan Lebu, vecin: "Zice hai repede că nu mai vorbește cu mine, e jos, nu știu de e mort sau nu. Eu am sărit de sub plapumă, că a fost târziu. M-am dus imediat și am văzut, vă dați seama."

Bărbatul era înjunghiat mortal. Rudele victimei au încercat să afle ce s-a întâmplat, dar n-au primit niciun răspuns.

Nora victimei: „Nu știu ce s-a întâmplat acolo, ce au avut ei de împărțit."

Nicolae Trif, fratele victimei: „Am întrebat ce ați făcut, de ce l-ai omorât, totuși e o crimă. Nu avea nici cea mai mică remușcare. Sever și cu familia lui.”

Bărbatul de 70 de ani a fost reținut de polițiști. Și el este rănit, semn că s-a luptat cu victima. A fost dus la spital pentru îngrijiri medicale, apoi va ajunge în arest.

