Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, incidentul a avut loc în timpul unei pauze. Băiatul de 13 ani ar fi făcut un gest intenţionat, după ce a luat o notă mai mică decât se aştepta, a declarat directoarea liceului tehnologic din localitate, Domnica Homei, scrie Agerpres.

Potrivit acesteia, elevul ar fi spus, după căzătură, că "viaţa este grea".

"Astăzi, în jurul orei 10:00, a fost sesizat prin SNUAU 112 faptul că, în localitatea Telciu, un elev a căzut de la etaj, accidentându-se. La faţa locului, poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Năsăud au identificat un minor de 13 ani din localitate, iar din primele verificări efectuate a reieşit faptul că acesta ar fi căzut de la etajul I al şcolii unde învaţă", a transmis IPJ Bistriţa-Năsăud.

La faţa locului a intervenit un echipaj SMURD, care l-a preluat pe copil conştient, cu traumatism lombar şi suspiciune de fractură la un picior, şi l-a transportat la UPU Bistriţa, potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Bistriţa-Năsăud, Marius Rus.

Ce a declarat directoarea liceului după incident

Poliţiştii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă, urmând să fie stabilite împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, Camelia Strungari, a informat că băiatul este în stare stabilă.

"Pare că da (a fost un gest intenţionat - n.r.). El a spus, în momentul în care a fost întrebat de ce a făcut treaba asta, că e viaţa grea. Contextualizarea a fost în mai multe direcţii cumva: că a încercat să ia o notă mai bună la fizică, cred, şi că a luat o notă mai mică şi că totul e în zadar, că viaţa asta este foarte grea. Nici n-am încercat eu să aflu foarte multe pentru că, nu ştiu, n-am mai fost pusă într-o situaţie de genul acesta şi atât de tare m-am speriat, încât nu am ştiut dacă e bine să intru în amănunte sau nu", a spus directoarea Liceului tehnologic Telciu.

Domnica Homei a adăugat că gestul elevului i-a speriat pe colegii săi de clasa a şasea.

"Colegii nu au apucat să conştientizeze înainte, pentru că totul a decurs în câteva secunde, de la urcarea lui pe pervazul geamului şi până la căzătură. Nici nu au conştientizat la început ce s-a întâmplat, după care bineînţeles că s-au speriat, dar sunt bine", a spus aceasta.

Din primele informaţii, elevul implicat în incident învaţă bine şi a nu a creat probleme până acum. Diriginta elevului de 13 ani a fost cea care i-a sunat pe părinţii săi, să îi anunţe despre cele întâmplate, aceştia venind la şcoală şi însoţindu-l pe copil la spitalul din Bistriţa, unde a fost transportat de echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD, conştient şi în stare stabilă.