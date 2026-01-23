Corespondent Știrile PRO TV: „Atacul s-a petrecut în urmă cu o lună, în sectorul 6 al Capitalei. Un bărbat de 29 de ani i-a cerut o țigară unei persoane care se afla într-o parcare a unui bloc de locuințe. Cei doi nu se cunoșteau. Pentru că victima a refuzat să îi dea o țigară, suspectul s-ar fi înfuriat și l-ar fi tăiat cu un briceag, de mai multe ori, la nivelul picioarelor. Omul a căzut la pământ din cauza rănilor, în timp ce agresorul a fugit. Un trecător a văzut rănitul și a sunat la 112.

O ambulanță a transportat victima la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Polițiștii au început o anchetă și au încercat să identifice atacatorul. Ieri, individul bănuit de atac a fost identificat, iar polițiștii au mers la locuința lui din Ilfov, pentru care aveau mandat de percheziție. Agenții au spart ușa și l-au imobilizat pe suspect.

Individul este reținut pentru 24 de ore, într-un dosar penal de lovire sau alte violențe. Urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.”

