Pe lângă angajații celor două companii de gaze, procurorii au început urmărirea penală și față de o companie de electricitate. Din păcate, bilanțul victimelor a crescut.

Pe 7 decembrie, procurorii au fost informați de medicii unui spital din București că o femeie în vârstă de 78 de ani, internată după explozia din 17 octombrie, a murit. La fel ca celelalte 3 victime, tot femei, și ea s-a aflat în acel bloc în momentul producerii deflagrației. S-a ales cu răni grave, iar medicii au luptat de atunci să o salveze.

Ancheta a scos la iveală că un scurtcircuit produs la niște cabluri electrice îngropate lângă rețeaua de gaze a perforat o conductă, iar gazele s-au acumulat prin subsol, apoi prin coloana de ventilație a blocului, până la etajele superioare.

Procurorii spun că operatorul de distribuție a energiei electrice e în culpă pentru că, din anul 2023, când a preluat rețeaua de lângă bloc, nu a monitorizat funcționarea acesteia și a exploatat-o fără să respecte normele tehnice în vigoare.

Pe lista posibililor vinovați a fost trecut și un alt angajat al companiei de gaze, ce avea funcția de agent de intervenție de urgență. Acestuia i se impută că a făcut verificări superficiale și nu a identificat tipul defecțiunii, deși era obligat să facă asta.

În ceea ce-i privește pe proprietarii apartamentelor distruse, aceștia au avut o întâlnire cu noul primar general, nemulțumiți că, deși au trecut 3 luni, blocul nu a fost pus în siguranță, iar ei nu au fost lăsați să-și recupereze din bunuri. Nici măcar cei care locuiau la etajele inferioare, mai puțin afectate de explozie. Tot ce li s-a comunicat a fost că în continuare există riscul de colaps total al blocului.

