Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, din municipiul Tecuci, se afla în PRMS pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, pedeapsă pe care o îndeplineşte în regim semideschis, aşa încât poate să lucreze în afara unităţii de detenţie, sub supraveghere.

El a evadat în jurul orei 13:20 de la o livadă din apropierea satului Cataloi, unde efectua lucrări agricole.

"La momentul evadării, bărbatul era îmbrăcat în tricou verde decolorat şi pantaloni scurţi de tip blug. La acest moment, poliţiştii cu sprijinul structurilor specializate în astfel de situaţii desfăşoară activităţi de căutare şi depistare a persoanei evadate. Persoanele care deţin informaţii utile cu privire la depistarea bărbatului sunt rugate să anunţe de urgenţă cea mai apropiată unitate de poliţie sau să sune la numărul de urgenţă 112", se arată într-o informare a IPJ Tulcea.