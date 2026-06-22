Persoanele private de libertate sunt tot mai des căutate de angajatori, în domenii diverse - de la agricultură și construcții, până la salubrizare sau lucrări de infrastructură.

În Vaslui, firma locală de salubrizare colaborează cu penitenciarul din oraș, pentru a acoperi deficitul.

Leonard Negruți, directorul Goscom Vaslui: Noi avem un contract cu penitenciarul pe 2 echipe, în jur de 30 de persoane. Este o problemă națională cu care ne confruntăm, atât societățile publice, cât și societățile private.

Ce obțin deținuții

Iar interesul pentru această formă de muncă este în creștere, de ambele părți. Pentru deținuți, este o oportunitate de a obține venituri, de a dobândi experiență profesională și de a-și facilita reintegrarea în societate. În plus, aceștia își pot reduce perioada de executare a pedepsei.

Dan Diaconu, Penitenciarul Vaslui: Din ianuarie 2026 și până în prezent am înregistrat un număr mediu zilnic de aproximativ 100 de persoane private de libertate implicate în activitățile lucrative desfășurate în exteriorul penetrinciarului. Solicitările de forță de muncă au venit preponderent din partea unor operatori economici din domeniul construcțiilor și infrastructurii, din industria alimentară, din agricultură și pomicultură, dar și din zona serviciilor edilitare și de gospodărire urbană.

Angajatorii plătesc contravaloarea orelor lucrate către administrațiile penitenciarelor, la tarife stabilite prin contract.