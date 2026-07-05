Un crater a apărut în şosea, iar şoferii sunt nevoiţi să circule cu viteză redusă, pe o singură bandă.

Corespondent Ştirile ProTV: „Aşa este, ne aflăm acum pe autostrada A10, Sebeş-Turda, aici unde a avut loc o nouă surpare. Puteţi vedea şi dumneavoastră, structura drumului a fost grav afectată. Un crater a provocat fisuri adânci, iar drumul pare că o ia la vale cu tot cu parapeţi.

Prima bandă este afectată în totalitate, iar surparea s-a extins până la jumătatea benzii a doua, astfel că şoferii mai au la dispoziţie o singură bandă de mers. Reprezentanţii CNAIR au introdus restricţii de circulaţie pe o porţiune de aproximativ jumătate de kilometru, iar viteza maximă cu care pot circula maşinile este de 60 de km pe oră.

Restricţiile au fost introduse încă de pe 28 mai. La acea vreme, CNAIR a anunţat că a fost finalizată o expertiză tehnică şi că urmează să aibă loc lucrări de consolidare a corpului autostrăzii, după ce va fi făcut proiectul tehnic şi vor fi găsite soluţiile potrivite.

Vă spuneam că problemele de pe acest sector de drum, mai exact lotul 4 al autostrăzii inaugurat în 2018, au început să apară când drumul încă era în garanţie. De atunci s-a intervenit de mai multe ori pentru remedierea problemelor”.