Un tânăr în vârstă de 25 de ani, care a furat mai multe parfumuri dintr-un magazin din Craiova, a agresat o poliţistă în vârstă de 48 de ani, aflată în timpul liber şi care a pornit în urmărirea acestuia, el fiind reţinut ulterior pentru infracţiunile de tâlhărie şi ultraj, informează, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj.

"La data de 14 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Craiova au fost sesizaţi de către o femeie, de 48 de ani, poliţistă aflată în timpul liber, cu privire la faptul că, pe stradă A.I. Cuza din municipiu a observat o persoană de sex masculin alergând şi având un comportament suspect, procedând la urmărirea acestuia. Ulterior, persoana în cauză a fost abordată de femeia de 48 de ani, afirmându-i acesteia faptul că ar fi sustras mai multe parfumuri dintr-o societate comercială. În acel moment femeia şi-a declinat calitatea, chemând în sprijin o patrulă de poliţie, iar persoana de sex masculin a îmbrâncit-o şi a fugit într-o direcţie necunoscută", a transmis IPJ Dolj.

Parfumurile furate au fost găsite asupra hoțului

În urma cercetărilor, poliţiştii l-au identificat şi reţinut pe tânărul, de 25 de ani, cu domiciliul în municipiul Craiova, iar asupra acestuia au fost găsite parfumurile sustrase.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova a dispus reţinerea acestuia, pentru 24 de ore, pentru infracţiunile de ultraj şi tâlhărie, iar în cursul zilei de duminică va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunere de luarea unei măsuri preventive.