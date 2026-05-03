Potrivit IPJ Dolj, poliţiştii din cadrul Secţiei 12 Poliţie Rurală Daneţi au fost sesizaţi despre incident în jurul orei 11:48 şi s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au identificat victima, un minor din Craiova.

La intervenţie au participat şi un echipaj de ambulanţă, precum şi un elicopter SMURD. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipele de salvare, copilul a fost declarat decedat.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii tragediei.

De asemenea, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru a determina cauza exactă a decesului.