Prognozele meteorologilor arată că, de la jumătatea săptămânii viitoare, inclusiv la altitudini mari, vor fi temperaturi pozitive şi va ploua.

Sezonul de schi, prelungit la Sinaia în acest an până la început de mai, se încheie, cel mai probabil, săptămâna viitoare. După o perioadă cu pârtii amenajate în condiţii excelente, administratorii domeniului schiabil al staţiunii Sinaia, situat la peste 2.000 de metri altitudine în munţii Bucegi, anunţă că sunt ultimele zile de schi din acest sezon.

„Dacă mai vreţi schi, se va mai întâmpla doar la Sinaia sus, cel mai probabil marţi şi miercuri, deschis doar Telescaunul Soarelui, gondolele ambele, program 09.00 - 17.00. Asta e. În weekend însă se anunţă ploi cu descărcări electrice, deci şanse nu prea. Nici de funcţionare, nici de amenajare”, au transmis, duminică pe Facebook, cei care se ocupă de pârtiile de la Sinaia.

Administratorii domeniului schiabil al staţiunii glumesc, spunând: „Dacă nu închidem nici miercuri, facem punte cu sezonul următor”.

Schiorii care au fost în acest weekend la Sinaia, pe pârtii, spun că acestea au oferit condiţii foarte bune pentru schi.

Salvamontiştii au intervenit în doar două situaţii pentru a acorda primul ajutor unor persoane accidentate pe pârtie, salvatorii remarcând că schiorii şi snowboarderii cu experienţă au fost cei care au profitat de ultimele zile ale sezonului de sporturi de iarnă.