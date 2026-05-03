La fața locului s-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Echipajele operative au constatat că incendiul se manifesta la cabina camionului, existând posibilitatea de propagare la semiremorca încărcată cu hârtie.

Incendiul a fost lichidat, însă au ars complet cabina camionului, 50% din semiremorcă și aproximativ 2 tone de hârtie. De asemenea, a fost degradat parapetul pe circa 10 metri.

Șoferul a inhalat fum în încercarea de a limita extinderea flăcărilor. Acesta a fost evaluat de un echipaj SAJ și a refuzat transportul la spital.

Potrivit primelor concluzii, incendiul ar fi fost provocat de efectul termic al galeriei de evacuare a fumului aflată în compartimentul motor.