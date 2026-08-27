Doctorii au aflat de la familie că sora mai mare a băiețelului, fără să știe pericolul, i-ar fi lipit fratelui său patru plasturi cu acest analgezic foarte puternic.

Băiețelul de 6 ani a ajuns de urgență cu un echipaj SMURD la Spitalul Județean Botoșani, joi dimineață.

Familia sunase la 112, când a văzut că mezinul se simțea foarte rău. La spital, medicii i-au făcut imediat copilului antidotul pentru intoxicația cu opioide. Băiețelul este acum la Terapie Intensivă, cu un prognostic rezervat, spun doctorii.

De la familie, medicii au aflat că sora de zece ani a băiatului ar fi încercat să își ajute fratele, care avea o zgârietură la un picior, făcută când se juca afară. Fata a căutat un plasture ca să îl panseze și a găsit câțiva. Ceea ce copila nu știa era că plasturii conțineau fentanyl, un opioid foarte puternic.

Fuseseră folosiți recent de bunica băiețelului, acum decedată în urma unei afecțiuni oncologice.

Medicii spun că plasturii ar fi trebuit predați apoi spitalului, la farmacie sau la medicul care îi prescrisese.

Poliția și Direcția pentru Protecția Copilului fac acum anchete în acest caz.