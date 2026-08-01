Victoria Stellas, din Țara Galilor, a început să aibă simptome asemănătoare gripei în timpul unei vacanțe pe insula Syros, în 2019. După întoarcerea acasă au apărut crize epileptice nocturne, relatează BBC.

Medicii nu au reușit inițial să stabilească diagnosticul. După un RMN, femeia a fost transportată cu elicopterul la Spitalul Walton din Liverpool, unde a fost plasată în comă indusă timp de 42 de zile.

În cele din urmă, medicii au diagnosticat-o cu encefalită transmisă de căpușe (TBE), o inflamație virală a creierului care poate fi fatală.

„Viața mea s-a schimbat complet. În afară de serviciu, aproape că nu mai ies din casă”, spune femeia de 51 de ani.

Crede că a fost mușcată la o fermă cu capre

Victoria, mamă a unui copil, crede că a fost mușcată de o căpușă în timp ce se afla la locuința cumnatului său din Grecia, care crește capre, animale ce pot atrage aceste insecte.

„Crizele continuau și nimeni nu știa ce am. Era o infecție neobișnuită și nu existau specialiști care să o recunoască”, a povestit ea.

Recuperarea a durat aproximativ șase luni. Boala i-a afectat și cariera. Victoria și-a pierdut locurile de muncă dintr-un pub și dintr-o școală pentru copii cu cerințe educaționale speciale, din cauza problemelor de memorie.

„Totul în viață depinde de memorie: munca, cumpărăturile, călătoriile. Când m-am întors la școală, nu mai puteam ține minte numele copiilor și ale colegilor. Îi recunoșteam, dar nu le mai știam numele. Problema există și astăzi”, spune ea.

Cum se transmite boala

Potrivit NHS, encefalita transmisă de căpușe este o infecție virală răspândită prin mușcăturile căpușelor din Europa, Rusia și unele regiuni din China și Japonia.

La aproximativ o săptămână după mușcătură pot apărea oboseală, dureri de cap și simptome asemănătoare gripei. În cazurile grave apar convulsii, confuzie, tulburări de vorbire și dificultăți de mișcare.

Persoanele care călătoresc în zone cu risc și petrec timp în natură sunt sfătuite să se vaccineze cu cel puțin o lună înainte de plecare.

Victoria, născută în Grecia și mutată în Țara Galilor la vârsta de cinci ani, spune că merge anual în vacanță în țara natală, dar nu știa că există un vaccin împotriva acestei boli.

Acum încearcă să îi avertizeze și pe alții. O dată pe an își spune povestea studenților de la Universitatea Bangor.

„O simplă mușcătură îți poate schimba viața”

În prezent, Victoria ia între 15 și 18 comprimate pe zi și folosește diferite metode pentru a-și aminti activitățile de zi cu zi. Crizele epileptice nocturne s-au rărit, iar noaptea doarme alături de mama sa.

„Sunt norocoasă că am familia și prietenii care m-au sprijinit în toți acești ani”, spune ea.

Mama sa avertizează că oamenii subestimează pericolul căpușelor.

„O simplă mușcătură de insectă îți poate schimba viața complet. Nu cred că oamenii sunt suficient de conștienți de acest risc”, afirmă Liz Stellas.

Vaccinul împotriva encefalitei transmise de căpușe nu este disponibil gratuit în Marea Britanie și poate fi obținut doar în clinici private de medicină de călătorie.

Specialiștii recomandă purtarea hainelor cu mâneci lungi în zonele cu vegetație, folosirea repelentelor, verificarea corpului după ieșirile în natură și îndepărtarea rapidă a căpușelor.

Profesorul Benedict Michael, specialist în infecții zoonotice la Universitatea din Liverpool, spune că numărul cazurilor de TBE a crescut la nivel mondial în ultimele trei decenii, însă formele grave rămân rare.

Potrivit acestuia, aproximativ 97% dintre persoanele infectate nu dezvoltă complicații neurologice, iar doar 3% ajung să facă encefalită. „Nu există tratamente antivirale eficiente, de aceea vaccinarea și prevenția sunt esențiale”, a subliniat medicul.