Copilul de 5 ani ar fi încercat să traverseze, spun anchetatorii. Era pe stradă, împreună cu alți copii, la joacă, și ar fi fugit pur și simplu în drum exact când se apropia ATV-ul. Fără experiență, băiatul de 13 ani care conducea vehiculul nu a reușit să evite impactul.

Speriat după întâmplare, nu s-a oprit la locul accidentului, ci a plecat mai departe, către casă. Când a fost găsit, nu a negat cele întâmplate.

ATV-ul este al părinților, iar ancheta urmează să stabilească dacă aceștia i-au încredințat cu bună știință vehiculul sau dacă băiatul l-a luat fără să îi anunțe.

Polițiștii fac cercetări pentru conducere fără permis, părăsirea locului accidentului și vătămare corporală din culpă, însă băiatul de 13 ani nu va răspunde penal pentru aceste fapte.