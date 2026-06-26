Un băiat de 7 ani din SUA a murit la 114 kilograme: „A fost dus la medic doar o singură dată”. Părinții lui au fost arestați

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Copil cantar
Getty

Un băiat de șapte ani a murit cântărind aproximativ 114 kg, iar părinții lui au fost arestați sub acuzațiile de crimă, abuz asupra copilului și tortură.

autor
Claudia Alionescu

Casper, din Flint Township, Michigan, avea 1,28 metri înălțime și cântărea aproximativ 114 kg când a murit din cauza insuficienței cardiace în noiembrie, relatează METRO.


Aceasta este de cinci ori greutatea normală a unui băiat de șapte ani.

Damien și Jessica O’Brien au fost arestați sub suspiciunea de omor de gradul doi.

La prima vedere, este vorba de suferință crudă și extremă a acestui copil, cauzată de neglijența părinților. Aceasta este obezitate. Acest copil nu avea un pediatru și, din câte cred, conform raportului poliției, a fost dus la medic doar o singură dată.”, a declarat un procuror.

Asta cu toate că familia avea asigurare medicală și părinții și-au dus câinele la veterinar în dimineața în care Casper a murit.

Cei doi părinți mai au și o fiică de cinci ani.

Copiii nu mergeau la școală, iar serviciile de protecție a copilului nu știau de existența lor.

Proprietarul locuinței a încercat să intre în casă în noiembrie, îngrijorat de situație, dar părinții nu i-au permis accesul.

Cum s-a produs tragedia din Cluj, unde un copil a murit strivit de o cruce în cimitir, unde mersese cu tatăl său

Sursa: metro.co.uk

Etichete: copil, obezitate, SUA,

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