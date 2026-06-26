Un băiat de 7 ani din SUA a murit la 114 kilograme: „A fost dus la medic doar o singură dată”. Părinții lui au fost arestați

Casper, din Flint Township, Michigan, avea 1,28 metri înălțime și cântărea aproximativ 114 kg când a murit din cauza insuficienței cardiace în noiembrie, relatează METRO .

Aceasta este de cinci ori greutatea normală a unui băiat de șapte ani.

Damien și Jessica O’Brien au fost arestați sub suspiciunea de omor de gradul doi.

„La prima vedere, este vorba de suferință crudă și extremă a acestui copil, cauzată de neglijența părinților. Aceasta este obezitate. Acest copil nu avea un pediatru și, din câte cred, conform raportului poliției, a fost dus la medic doar o singură dată.”, a declarat un procuror.

Asta cu toate că familia avea asigurare medicală și părinții și-au dus câinele la veterinar în dimineața în care Casper a murit.

Cei doi părinți mai au și o fiică de cinci ani.

Copiii nu mergeau la școală, iar serviciile de protecție a copilului nu știau de existența lor.

Proprietarul locuinței a încercat să intre în casă în noiembrie, îngrijorat de situație, dar părinții nu i-au permis accesul.