Copilul a fost recuperat de tatăl său, martor la scenă, și a scăpat doar cu câteva zgârieturi.

Accidentul a avut loc în comuna Moșna, din județul Iași. Femeia, care îl avea în brațe pe fiul său de un an și jumătate, era aproape de casă.

O autoutilitară care transporta pâine i-a lovit în timp ce dădea cu spatele. Concubinul femeii a fost martor la scenă.

Marian Ioniță, concubinul femeii: ”A prins-o sub mașină. A lăsat pâine și a mai uitat niște pâine. Și-a adus aminte acolo. A dat cu spatele și a luat femeia în plin, am scos copilul cel mic eu”.

Salvatorii ajunși la fața locului au scos-o pe victimă de sub roțile vehiculului.

Copilul s-a ales doar cu zgârieturi

Ionela Buliga, purtător de cuvânt ISU Iași: ”A fost găsită conștientă și predată echipajelor medicale. A fost transportată de echipajul de salvare aeriană SMURD”.

Femeia este internată la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași: ”Este vorba de o politraumă cu leziuni de tip fracturi, la nivelul femurului stâng, la pumn drept, fractură deschisă, la nivelul coloanei vertebrale și multiple contuzii. Va avea avea nevoie de intervenție chirurgicală de ortopedie și plastic pentru mână”.

Copilul s-a ales doar cu câteva zgârieturi și a primit îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis acum un dosar penal de vătămare corporală din culpă.