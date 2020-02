Un copil de 4 ani, în stare gravă, după ce a fost la stomatolog. Ce au descoperit inspectorii DSP Argeș

Incident șocant petrecut într-o clinică stomatologică din Pitești. Un băiețel de doar patru ani a ajuns în stare gravă la spital, paralizat pe aproximativ o jumătate a corpului.

UPDATE. Clinica stomatologică Teddy Care din Argeș a transmis, printr-un comunicat, punctul de vedere cu privire la incidentul în care un copil de patru ani a ajuns la spital în stare gravă, după ce i-ar fi fost administrată o doză prea mare de anestezic.

Redăm, mai jos, punctul de vedere integral al clinicii Teddy Care:

„Copilul, în vârstă de 4 ani și 8 luni, a venit prima oară în clinica noastră la o consultație de specialitate pe 18 ianuarie. În urma acesteia, s-a constatat că avea nevoie de obturații cu tratament de canal și obturații simple.

Deși s-a dovedit necooperant, părinților li s-a recomandat să încerce totuși tratarea clasică, chiar dacă exista posibilitatea ca tratamentele să dureze mai mult și rezultatele să se lase așteptate. Părinții au optat însă pentru analgosedare deoarece știau de existența aceste opțiuni de la fratele mai mare al copilului, căruia i se efectuaseră anterior tratamente dentare sub analgosedare în clinica noastră. Ținem să menționăm că tratamentele stomatologice sub anagosedare sunt recomandate în cazul pacienților foarte anxioși, care nu cooperează cu medicul dentist și a căror stare de sănătate are de suferit din acest motiv.

Copilul a ajuns în clinică pe 10 februarie, la ora 14.50, a intrat în tratamente la ora 15.15 - 15.25, moment în care i s-a administrat intravenos anestezicul de către medicul nostru colaborator, medic primar anestezie și terapie intensivă, și au început tratamentele dentare.

După maximum 45 de minute de la începerea intervenției, medicul anestezist specialist a început resuscitarea copilului, după ce atât el, cât și medicul stomatolog și asistenta au observat că starea copilului s-a modificat. Medicul anestezist a observat că saturația de oxigen scăzuse, asociată cu bradicardie severă, și a început protocolul de resuscitare. Ca măsură suplimentară, a fost chemată ambulanța, iar echipajul SMURD a decis transportarea copilului la spital pentru monitorizare și investigații suplimentare.

Mai adăugăm că tratamentele prin analgosedare se desfășoară fără probleme în clinica noastră din anul 2018, de când am început colaborarea cu medicul primar anestezie și terapie intensivă. Clinica noastră este autorizată de Ministerul Sănătății pentru realizarea acestui tip de tratamente, iar până în acest moment, la noi s-au realizat peste o sută de tratamente prin analgosedare, de fiecare dată fără incidente. Tehnica este, de altfel, folosită în mod curent și în alte clinici stomatologice atât în Pitești, cât și în țară.”

UPDATE. La solicitarea Ministerului Sănătății, inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Argeș au demarat verificări la clinica stomatologică din Pitești.

Inspectorii sanitari argeșeni verifică condițiile în care s-a acordat asistența medicală copilului, respectarea protocoalelor medicale și a legislației în vigoare privind acordarea anesteziei, autorizația sanitară de funcționare a clinicii, condițiile igienico –sanitare din unitate.

Din primele verificări, părinții s-au prezentat cu copilul în data de 10.02.2020 pentru efectuarea unui tratament stomatologic la clinica din Pitesti. Clinica stomatologică are autorizație sanitară de funcționare (ASF) eliberată de DSP Arges cu nr.170 din 28.07.2016 pentru obiectul de activitate consultații și tratamente în specialitățile medicină dentară și ortodonție. Din ASF nu reiese că acest cabinet ar avea în structura de functionare o secție de ATI.

Inspectorii DSP Argeș au aplicat clinicii stomatologice o sancțiune în valoare de 20 000 lei pentru nerespectarea obiectului de activitate înscris în Autorizarea Sanitară de Funcționare. (HG 857/2011, art.3, lit e).

Ancheta este în derulare.

Știre inițială:

Micuțului i-ar fi fost administrată o doză prea mare de anestezic, pentru o intervenţie la o măsea. Mai grav este că ar fi fost ținut câteva ore în cabinetul medicului dentist, până când o asistentă a sunat la 112.

El a fost transferat luni seară la Spitalul Grigore Alexandrescu din București şi se află la terapie intensivă. Polițiștii încearcă să afle acum dacă a fost vorba despre o eroare medicală.

Băiatul de 4 ani a fost dus de părinţi, luni, la clinica stomatologică din Piteşti, pentru că îl durea o măsea. Pentru intervenţie, medicul l-ar fi anesteziat. A stat în cabinet mai bine de trei ore, ceea ce i-ar fi atras atenţia unei asistente, care a văzut că micuţul nu se simţea bine şi a sunat la 112. O ambulanţă l-a dus în stare foarte gravă la spital.

Copilul a fost transportat de la Spitalul de Pediatrie din Piteşti, la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală.Medicii spun că au făcut eforturi supraomeneşti pentru a-l putea transporta pe cel mic".

Poliţiştii urmează să stabilească dacă a fost vorba despre o eroare medicală.

Agent şef principal Florin Popa, purtător de cuvânt IPJ Argeș: „Poliţiştii s-au sesizat din oficiu după ce un minor de 4 ani a fost preluat de un echipaj SMURD în stare gravă, de la o clinică stomatologică din Piteşti. Cercetările sunt în desfăşurare pentru a se stabili dacă degradarea stării de sănătate a copilului este strict legată de procedurile desfăşurate în clinica stomatologică".

Anestezia locală este foarte des utilizată pentru tratamentele dentare ale copiilor. Însă unele substanţe anestezice nu se administrează copiilor sub patru ani.

Băieţelul este în grija medicilor din Spitalul Grigore Alexandrescu, care încearcă să-i salveze viaţa. În prezent, copilul este internat în secția de reanimare, fiind intubat și ventilat mecanic. Starea lui se menține extrem de gravă, fiind sub tratament de specialitate.