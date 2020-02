Un copil din București a murit la doar 3 ani, după o anestezie. Persoanele vinovate ar putea scăpa nepedepsite

Un presupus caz de malpraxis a ajuns să fie judecat abia la zece ani distanță, după ce un băiețel de doar trei ani și trei luni și-a găsit sfârșitul într-o clinică medicală de top din București.

Copilul avea nevoie de un examen RMN și a fost anesteziat cu aceeași substanță care l-a ucis pe Michael Jackson. Doctorițele bănuite de ucidere din culpă își susțin nevinovăția și afirmă că au făcut tot ce le-a stat în putere să îl salveze pe băiat. De partea lor sunt și medicii legiști.

Pe 20 martie, David ar fi împlinit 14 ani, însă din 2009, cei dragi îl plâng fără-ncetare. Avea trei ani şi trei luni când părinţii l-au dus la Centrul Medical Unirea pentru o investigaţie neurologică. Avea nevoie de un examen RMN cerebral, iar medicii au decis să îl anestezieze, folosind aceeaşi substanţă care i-a adus sfârşitul şi starului pop american Michael Jackson.

"Protocolul de sedare ales a fost fatal, copilul neputând metaboliza o cantitate atât de mare de propopfol ca cea care i-a fost administrata în mod cu totul eronat", arată rechizitoriul Parchetului. Parchetului)

În ancheta ce părea că nu se mai sfârşeşte, procurorii au ajuns la concluzia că responsabile ar putea fi medicul radiolog şi medicul anestezist, dar şi clinica în care s-a petrecut tragedia. Iar dosarul este acum la Judecătorie pentru acuzaţii de ucidere din culpă. Cele două doctoriţe vizate resping însă acuzaţiile şi susţin că moartea băieţelului s-ar fi datorat unor complicaţii iscate şi de starea lui de sănătate.

"Nimic din ceea ce am făcut nu a dus la moartea copilului. A fost un concurs de factori nevaforabili, legaţi de patologia copilului nedeclarată de părinţi", se arată în declarația dr. Iulia Negru, inculpată în dosar.

„Consider că mi-am îndeplinit toate îndatoririle medicale, profesionale, umane şi, mai mult decât atât, am făcut to ce a fost posibil, ca medic şi ca om, şi nu mă consider vinovată pentru decesul copilului”, este declarația făcută de dr. Adina Chiriţă, inculpată și ea ăn același dosar.

Şi legiştii susţin varianta doctoriţelor.

„Decesul lui David Constantineanu reprezintă un incident din timpul sedării controlate neimputabil medicului anestezist. (...) Între sedare şi deces exista o legătură de cauzalitate multifactorială”, se arată în raportul de exprtiză medico-legală.

Marius Chican, prieten de familie: „Părinţii sunt terminaţi, după tragedie au abandonat tot şi au emigrat la capătul lumii, în SUA. Nu vor să mai vorbească despre pierderea copilului.”

Aşa că în ţară, procesul care a început abia după zece ani este urmărit îndeaproape de bunica paternă.

Aristica Constantineanu, bunica lui David: „Spune că viaţa lor e distrusă, că în loc să îl ajute la lecţii, vine la proces”.

Un proces care are toate şansele să se închidă fără o decizie clară.

Flavia Tutovanu, avocata familiei: „În 2021 urmează să intervină prescripţia specială. Astfel că, dacă lucrurile nu se urgentează cumva, părinţii riscă să nu îşi lămurească niciodată situaţia, măcar din punct de vedere moral.”

Miza acestui caz după mai bine de zece ani nu este doar latura penală, în care judecătorii trebuie să lămurească fără echivoc dacă există sau nu responsabilităţi şi eventual pedepsele, cât şi latura civilă. Părinţii regretatului David au cerut ca în cazul în care clinica şi cele două doctoriţe vor fi condamnate, să le plătească un milion de euro, daune morale.