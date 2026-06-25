Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, joi, că a atras în România 10 miliarde euro bani europeni într-un singur an, un record în ceea ce privește fondurile europene atrase de-a lungul a 12 luni consecutive, el precizând că România este în prezent pe locul 2 în Uniunea Europeană la sume nete absorbite, conform News.ro.

În plus, ministrul mai arată că România are perspectiva de a ajunge la un procent de 95% absorbţie pe PNRR în condițiile în care există responsabilitate politică şi guvernamentală.

„Anul de 10: am atras în România 10 miliarde euro bani europeni într-un singur an (iunie 2025 → iunie 2026). Este un record absolut pe fonduri europene atrase vreodată în 12 luni consecutive”, a scris Pîslaru pe Facebook.

Ministrul interimar al fondurilor europene arată că „în acest an, a triplat absorbţia pe fondurile de coeziune: de la 3.279.387.099 Euro anul trecut la 10.418.362.085 Euro astăzi, adică +7.138.974.986 Euro”

„După ce ne-am obişnuit să fim mereu ultimii în toate clasamentele, România este astăzi pe locul 2 în Uniunea Europeană la sume nete absorbite. În ciclul financiar actual, contractarea a atins pragul de 97% şi sunt sigur că ajungem la 100%”, subliniază ministrul.

Dragoş Pîslaru arată că pe PNRR, a atras sume brute de 2.620.279.973 Euro pe cererea de plată nr. 4 la care se adaugă 350.692.010 Euro din cererea de plată nr. 3, ceea ce înseamnă un total de 2.970.971.983 Euro.

„Avem perspectiva să ajungem la 95% absorbţie pe PNRR şi, cu responsabilitate politică şi guvernamentală, vom reuşi acest lucru”, menţionează Pîslaru.

Potrivit ministrului interimar, investiţiile din bani europeni au ajuns să reprezinte 76% din investiţiile publice ale României, contribuţie esenţială în reducerea deficitului bugetar.