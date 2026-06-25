Potrivit unor surse, acesta se afla la volanul unui autoturism, împreună cu soția sa, și a intrat într-un autobuz care circula regulamentar, fără ca cineva să fie rănit transmite news.ro.

Incidentul s-ar fi petrecut în apropierea Primăriei Bistrița, iar la volan se afla fostul ministru Bogdan Ivan, însoțit de soția sa. Din fericire, în urma coliziunii nu au fost înregistrate victime, iar pagubele s-au limitat la cele două vehicule implicate.

Constatare amiabilă

Având în vedere că nu au existat victime și nici pagube la infrastructura stradală, cei doi șoferi au avut posibilitatea de a încheia o constatare amiabilă pentru a soluționa incidentul fără implicarea autorităților, arată sursa citată.