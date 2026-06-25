„113 cişmele şi 8 duşuri stradale! Pe timp de vară, sunt o adevărată binecuvântare pe străzile din Bucureşti. Şi le avem! Colegii de la Apa Nova Bucureşti au început montarea lor pe cele mai aglomerate trotuare din Capitală, iar reacţiile oamenilor fac cât o mie de cuvinte", a transmis, joi, Primăria Bucureşti, distribuind şi imagini cu oameni care se răcoresc în perdelele cu vapori de apă.

Deocamdată sunt funcţionale două duşuri stradale, în Piaţa Unirii: la intersecţia cu Bd. Unirii şi la Str. Halelor.

„Azi a fost montat încă un tunel de răcorire în Piaţa Universităţii, la Teatrul Naţional, care va fi pus în funcţiune de mâine", a mai transmis sursa citată.

Urmează alte cinci:

Staţia de metrou Titan (intersecţie Str. Liviu Rebreanu & Bd. Nicolae Grigorescu)

Calea Giuleşti 38

Şos. Alexandriei nr. 5 - Piaţa Rahova

Calea Victoriei, la Casa Centrală a Armatei

Şos. Mihai Bravu - Magazinul Obor

„Hidratarea e şi ea extrem de importantă, în special pe timp de vară! Tocmai de aceea, încă de la 1 mai am pus în funcţiune cele 113 cişmele, amplasate pe străzile pe care le avem în administrare", a mai transmis instituţia distribuind şi HARTA cişmelelor.

Capitala este, joi, până la ora 21.00, sub avertizare cod galben de caniculă. O altă avertizare cod galben de temperaturi extrem de ridicate va fi valabilă vineri.