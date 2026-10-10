Bărbatul, care lucra ca livrator de mâncare, a ajuns la spital după ce un plop s-a prăbușit peste el.

Și pagubele materiale sunt semnificative: pe lângă motocicletă, au fost avariate alte patru mașini.

În timp ce victima primea îngrijiri medicale, polițiștii de la Rutieră au blocat traficul în zonă. S-a circulat pe un singur sens mai multe ore, cât timp șoseaua a fost curățată.

Primăria Sectorului 6 îi va despăgubi pe proprietarii mașinilor

Reprezentanții Primăriei Sectorului 6 spun că arborele era verde și s-a prăbușit cu tot cu rădăcini, fără ca trunchiul să se rupă. Însă momentan nu se știe din ce cauză, iar o anchetă va face lumină în acest sens.

Între timp, tot primăria a anunțat că îi va despăgubi pe proprietarii vehiculelor avariate și că va face verificări, pentru a preveni alte incidente asemănătoare.