Condamnatul urma să fie pus în libertate în mai 2026, din penitenciar, transmite news.ro.

Aflat la Penitenciarul Timișoara, Aurel Oltean executase 26 de ani și 5 luni din pedeapsă și ceruse de 19 ori, fără succes, liberarea condiționată. Condamnat în anii '90 pentru omor deosebit de grav, îl împușcase pe Ţir cu 9 focuri de armă în scara blocului unde locuia victima. Patru focuri au fost letale.

A furat echivalentul a 11.537 lei noi din încasările zilnice ale afaceristului care administra piața principală din Alba Iulia. Banii voia să îi îngroape în pădure.

Decesul deținutului s-a produs din cauza unor probleme cardiace. Oltean urmează să fie îngropat cel mai probabil pe cheltuiala primăriei.