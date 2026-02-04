Miza a fost obținerea unei clădiri și a unui teren din București, în care – susțin anchetatorii – șeful său ar fi investit deja o avere, ca să demareze un proiect. Suspectul a transmis că este gata să se pună la dispoziția procurorilor.

În urmă cu două luni și jumătate, un expert în insolvență l-a denunțat la DNA pe Cristian Rădulescu, directorul general al uneia dintre companiile omului de afaceri Gruia Stoica, într-o afacere ce viza sediul Institutului de Studii și Proiectări Energetice.

Rădulescu Cristian i-a promis martorului denunțător că în situația în care îi ajută să obțină imobilul din bd. Lacul Tei nr. 1-3 cât mai repede, îi garantează plata sumei de 500.000 de euro și obținerea unui onorariu suplimentar în procedura de insolvență cu firma Spet Shipping S.A., conform anchetatorilor.

Potrivit unor surse judiciare, firma patronată de omul de afaceri Gruia Stoica ar fi investit 12 milioane de euro pentru a pune mâna pe această clădire impozantă, dar și pe terenul aferent.

Și pentru că lucrurile începeau să treneze tot mai mult din pricina unei proceduri judiciare, milionarul a început să devină nerăbdător.

Așa că procurorii DNA au obținut o autorizație de la judecător și au percheziționat o zi întreagă sediul companiei lui Gruia Stoica.

Corespondent Știrile PRO TV: „Ca să strângă cât mai multe dovezi în acest dosar de corupție, procurorii DNA au avut ajutor chiar de la denunțător, practicianul în insolvență, care a devenit astfel colaborator cu identitate reală. Iar discuțiile despre presupusa șpagă de o jumătate de milion de euro pusă la bătaie, purtate chiar în acest birou, au fost înregistrate pe ascuns, atât audio, cât și video.”

După percheziții, directorul Cristian Rădulescu a fost adus la DNA cu mandat și pus sub acuzare.

Corespondent Știrile PRO TV: „În orele petrecute în anchetă, aici la sediul DNA, directorul acuzat de corupție a fost susținut de o adevărată armată de avocați, șase la număr. Și, potrivit unor surse apropiate de anchetă, el ar fi recunoscut acuzația de dare de mită, însă în toată declarația sa nu a suflat absolut nicio vorbă despre șeful său, milionarul Gruia Stoica.”

Contactat de Știrile Pro TV, Gruia Stoica nu a dorit să comenteze acest caz.

Compania patronată de omul de afaceri Gruia Stoica a transmis printr-un comunicat de presă că va coopera pe deplin, transparent și proactiv cu procurorii DNA și va sprijini clarificarea rapidă a tuturor aspectelor.

Cristian Rădulescu a transmis pentru Știrile PROTV, prin intermediul unuia dintre avocați, că se pune la dispoziția Parchetului cu toate informațiile și documentele necesare în vederea justei soluționări a cauzei.

Procurorii anticorupție l-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, cu obligația de a asigura în termen de trei zile o cauțiune de 500.000 de lei.