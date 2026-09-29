Este primul caz raportat de autorități după introducerea unor noi reguli care permit întreruperea vieții copiilor grav bolnavi cu vârste mai mici de 12 ani, scrie CBC News.

Copilul, al cărui sex și a cărui identitate nu au fost dezvăluite, suferea de leziuni cerebrale extinse și ireversibile, paralizie cerebrală severă, epilepsie și deficiențe de vedere, potrivit evaluării publicate de Comisia de evaluare a avorturilor tardive și a întreruperii vieții nou-născuților și copiilor cu vârsta sub 12 ani din Țările de Jos, organismul responsabil cu analizarea acestor cazuri.

Comisia a precizat că bebelușul s-a născut la 26 de săptămâni și trei zile, în timp ce familia se afla în străinătate. Copilul a suferit ulterior complicații grave, inclusiv mai multe infecții care au dus la septicemie. Un examen RMN a evidențiat ulterior leziuni cerebrale extinse.

Copilul a dezvoltat paralizie cerebrală spastică și se considera că suferea de o deficiență vizuală de origine cerebrală. La vârsta de 8 luni, a fost diagnosticat și cu sindromul spasmelor epileptice infantile, o formă severă de epilepsie.

Cu puțin timp înainte ca micuțul să împlinească 2 ani, medicii au estimat că vârsta sa de dezvoltare era de aproximativ 6 săptămâni.

„Fiecare aspect al «ființei umane», în ceea ce privește abilitățile motorii, comportamentul și personalitatea, era grav afectat și nu exista nicio perspectivă de îmbunătățire”, a precizat comisia.

Nu toți medicii au fost de acord cu eutanasierea

Nu toți medicii care au evaluat copilul pe parcursul tratamentului au fost de acord cu decizia de a recurge la eutanasiere.

Medicul care coordona îngrijirea copilului a solicitat o opinie independentă din partea unor „medici din afara propriei regiuni”. Aceștia au concluzionat că „copilul nu suferea în mod continuu și insuportabil” și că „existau încă alternative rezonabile, precum opțiuni paliative și alte medicamente care ar fi putut duce la un control mai bun al crizelor epileptice”, potrivit comisiei de evaluare.

A fost încercat un tratament suplimentar, însă comisia a precizat că acesta a provocat efecte adverse suplimentare și a fost întrerupt.

Ulterior, un alt medic independent a concluzionat că suferința copilului era evidentă și insuportabilă și că erau îndeplinite condițiile prevăzute de legislația olandeză pentru întreruperea vieții.

În cele din urmă, comisia a stabilit că medicul care a administrat procedura de eutanasiere „a acționat cu respectarea obligațiilor de diligență”.

Țările de Jos au introdus aceste reguli în 2024. Ele se aplică în cazul copiilor care suferă într-un mod insuportabil, fără perspectivă de ameliorare, iar medicii ajung la concluzia că nu există o alternativă rezonabilă pentru a pune capăt suferinței.

Țările de Jos au devenit în 2002 prima țară din lume care a legalizat eutanasierea. Legea permite, în condiții stricte, și copiilor cu vârsta de 12 ani și peste să solicite eutanasierea. Medicii care efectuează ilegal o procedură de eutanasiere în Țările de Jos riscă până la 12 ani de închisoare, precum și o amendă.