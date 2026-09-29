Între timp, poliția antiteroristă din Regat a declarat că ia în considerare inclusiv utilizarea unor intermediari, de către un stat ostil. Totuși, pentru comentatori, eliberarea suspecților pe cauțiune sugerează că autoritățile nu au destule probe împotriva lor.

Eliberarea suspecților pe cauțiune a fost o surpriză, atât pentru presa britanică, cât și pentru administrația Trump.

Reporter: Ați spus că ar putea fi vorba despre Iran. Ne puteți oferi mai multe detalii?

Donald Trump: Ei bine, nu știu. Prefer să nu spun. Adică, știu răspunsul. Aș putea fi foarte precis, dar prefer să nu-l dezvălui. Sunt surprins că i-au eliberat. Uitați, au fost foarte buni. Au colaborat foarte strâns cu noi. Știm totul despre ei. Dar noi nu i-am fi eliberat.

Marco Rubio: „Știu că mulți oameni sunt bulversați de vestea că acești indivizi au fost eliberați pe cauțiune. Ceea ce s-a întâmplat, ceea ce era cât pe ce să se întâmple și ceea ce s-ar fi putut întâmpla în Regatul Unit în weekend reprezintă o situație foarte gravă. Este clar că în acest caz este implicat un „actor” străin”.

Cinci tineri din Londra, cu vârste cuprinse între 23 și 25 de ani, toți cetățeni britanici, au fost arestați, în noaptea de sâmbătă spre duminică, lângă baza aeriană Fairford. Au fost reținuți sub suspiciunea unor infracțiuni prevăzute de legea privind explozibilii, dar și în legătură cu activități asociate terorismului. Dar poliția și procuratura coroanei au decis luni eliberarea lor pe cauțiune, in condiții stricte.

Wes Streeting, ministrul Apărării din Regatul Unit: „Menținem deschise toate pistele de anchetă, inclusiv posibilitatea ca aceste persoane să fi acționat, cu bună știință sau fără să-și dea seama, în numele unor intermediari sau al unor actori susținuți de un stat”.

Un alt aspect care sporește confuzia reiese din declarațiile femeii care a alertat autoritățile in toiul nopții.

Baza Fairford din Mare Britanie este folosită de Forțele Aeriene ale Statelor Unite în cadrul operațiunilor sale legate de Iran.

Mark Stone, corespondent Sky News: „Rubio nu a acuzat în mod explicit Iranul, dar a sugerat implicarea Iranului când a spus clar "un actor străin". Când președintele Trump a avut prima reacție, duminică, la urcarea în avion, a vorbit de o anchetă comună. Spunea că "îi aveam în vizor de multă vreme". Oare tocmai dezvăluise detalii despre o operațiune secretă americano-britanică? Sau pur și simplu vorbea fără să aibă informații concrete?”

Ambasada Iranului la Londra a negat "categoric" orice implicare, calificând speculațiile drept nefondate și răuvoitoare.