Corespondent Știrile PRO TV: „Incidentul a fost surprins de o cameră de bord din trafic. În imagini se vede cum șoferul coboară de la volan nervos și îl lovește pe bărbatul aflat în scaunul rulant, chiar dacă partenera sa încearcă să-l liniștească.

Potrivit apropiaților victimei, scandalul a pornit lângă un magazin din oraș, unde bărbatul a încercat să intre pe rampa special destinată persoanelor cu dizabilități. Numai că aceasta era blocată de mașina șoferului, care ulterior l-a agresat.

Cum omul i-a cerut partenerei acestuia să-l anunțe să mute mașina, când bărbatul a venit la autoturism, lucrurile au degenerat, așa cum se vede în imaginile surprinse de martor.

Miercuri, familia bărbatului din cărucior a depus plângere la poliție împotriva șoferului. Urmează să fie deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe.”