Agresorul a incendiat apoi victima şi a fugit. Cadavrul a fost descoperit, în stare avansată de putrefacţie, la aproape două săptămâni după ce victima fusese văzută ultima dată. Agresorul a fost prins şi reţinut pentru 24 de ore.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au anunţat, marţi, că procurorii au început urmărirea penală a unui bărbat pentru săvârşirea infracţiunii de omor.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat, în esenţă, că la data de 16.06.2026, în incinta unui punct de transformare a energiei electrice situat în cartierul Rovine din municipiul Craiova, a fost descoperit cadavrul incinerat al unei persoane, identificată ulterior ca fiind numitul C.N.V., persoană fără adăpost cunoscută în comunitatea persoanelor fără adăpost din municipiul Craiova. Din verificările efectuate a rezultat că victima fusese văzută în viaţă pentru ultima dată la data de 02.06.2026”, au afirmat procurorii.

Ei au menţionat că examinarea medico-legală a evidenţiat faptul că trupul se afla în stare avansată de putrefacţie şi „prezenta multiple leziuni la nivelul extremităţii cefalice, stabilindu-se că decesul s-a produs ca urmare a loviturilor aplicate în această zonă.”.

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Anchetatorii au reuşit în urma investigaţiilor identificarea autorului faptei.

„Din probele administrate rezultă că, în seara zilei de 02.06.2026, în intervalul orar 23:00-24:00, în timp ce se afla în imobilul anterior menţionat împreună cu victima, care dormea, inculpatul a luat decizia de a-i suprima viaţa. În acest scop, a luat o bucată de beton de dimensiuni considerabile şi i-a aplicat victimei multiple lovituri în zona feţei şi a capului, provocându-i decesul”, a transmis sursa citată.

Agresorul a incendiat apoi cadavrul şi a părăsit locul faptei.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.