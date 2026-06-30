PSD a acuzat PNL că a votat împotriva propriei Ordonanţe, deşi la Senat a susţinut-o.

”După ce luni de zile ne-a spus cât de importantă este responsabilitatea, după ce luni de zile ne-a spus că din cauza Partidului Social-Democrat nu reuşim să implementăm PNRR, nu reuşim să implementăm SAFE, astăzi am văzut o dovadă clară a modului în care Partidul Naţional Liberal înţelege să fie responsabil faţă de România. Respectiv ordonanţa 38, adoptată de guvernul Bolojan, privind gestionarea SAFE, la care au adăugat şi o serie de prevederi despre interesele Partidului Naţional Liberal, respectiv finanţarea proiectelor de apă, de gaze din judeţul Bihor, sau avantaje pentru industria vinului, astăzi, în plenul Camerei Deputaţilor, Partidul Naţional Liberal a votat împotriva propriei ordonanţe pentru că aceste prevederi au fost eliminate la Senat”, a spus deputatul PSD Mihai Ghigiu, după vot.

El a precizat că, la fel de interesant este că la Senat Partidul Naţional Liberal a votat pentru această formă a ordonanţei şi astăzi s-au răzgândit din nou.

”Practic, pare că răzgândeala devine modul în care Partidul Naţional Liberal face politică în România. Pare că nu se răzgândesc doar în ceea ce priveşte guvernul, amânarea creării unui guvern, ci pare că se răzgândesc şi în ceea ce priveşte proiectele importante pentru România. Cred că astăzi colegii din PNL puteau să dea dovadă de responsabilitate şi să voteze această ordonanţă de urgenţă, proiectul de lege de adoptare a acestei ordonanţe de urgenţă, pe care chiar preşedintele lor, prim-ministru Ilie Bolojan, a adoptat-o în guvern”, a subliniat Ghigiu.

Deputatul PSD a menţionat că în momentul de faţă, proiectul de lege privind adoptarea ordonanţei se va întoarce la comisiile raportoare şi în sesiunea din toamnă se va da probabil un nou vot asupra acestui proiect de lege.

”Interesant este că ordonanţa rămâne în vigoare, care acordă acele beneficii pentru primarii de la Bihor şi pentru industria vinului”, a mai spus Mihai Ghigiu, precizând că întrebarea care rămâne este cât de responsabil este PNL.