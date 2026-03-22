Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut sute de metri într-o vale abruptă din Munții Bucegi.

În ultimele zile, la munte la altitudini mari a nins din nou, iar stratul de zăpadă ascunde porțiuni întinse de gheață. Condițiile sunt periculoase, mai ales pe traseele montane. Salvamontiștii le recomandă turiştilor să se echipeze corespunzător.

Nicu Jinga, salvator montan: „Cei care practică drumețiile de iarnă trebuie clar să aibă echimpament de iarnă, echipament tehnic folosind colțari, pioleți, dacă ajung în zonele de creastă, cu toate că noi nu indicăm încă, doar experților, trebuie să știi să și folosești acest echipament pentru că încă se întâmplă necazuri pe munte și cu echipament.”

De asemenea, înainte să plece pe traseu, doritorii trebuie să ceară informații despre condițiile de pe munte.

Corespondent PRO TV: „Numai în ultimele 24 de ore salvamontiștii au intervenit în 18 cazuri în toată ţara și au salvat de pe munte, în total, 11 persoane. 4 dintre acestea au ajuns la spital.”

Este și cazul unui bărbat de 68 de ani care se afla în Munții Bucegi - pe Valea Albă - o zonă abruptă care se traversează prin cățărare. La un moment dat, deși era echipat corespunzător, a făcut un pas greșit și a căzut.

Sergiu Frusinoiu, salvamont Prahova: „Căderea a fost una foarte lungă, aproximativ 500 de metri. În momentul ăsta este acoperită de zăpadă înghețată, alunecarea se face foarte facil și persoana a fost lovită de pereții care sunt în jurul acestei văi”.

Era singur, iar alarma a fost dată de un grup de alpiniști care au văzut ce s-a întâmplat. Omul a fost recuperat de urgență cu ajutorul elicopterului SMURD şi al unui troliu și dus la spital în stare gravă.