Cazul ridică suspiciuni privind eficiența intervenției poliției și modul concret în care au fost derulate verificările. La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție a fost deschisă acum o anchetă.

Bărbatul avea 72 de ani și era din localitatea Ulmu, județul Brăila. Pe 18 septembrie, anul trecut, vecinii au anunțat la poliție dispariția lui.

Ultima dată fusese văzut pe 15 septembrie. Pentru că omul locuia singur, nu are rude cunoscute și avea probleme de sănătate, comunitatea nu a reacționat cu prea mare îngrijorare.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit, însă, marți seară, sub un pat dintr-o cameră a casei lui, de un vecin. Omul a alertat autoritățile, iar corpul a fost ridicat de cei de la Medicină Legală.

Conform procedurilor, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Rămân însă întrebările justificate despre modul în care bărbatul a fost căutat de polițiștii brăileni, care, din câte se pare, nu au verificat nici măcar locuința acestuia. Conducerea IPJ Brăila a deschis acum o anchetă.