Scena sângeroasă s-a petrecut la magazinul din sat, în urma unui conflict. Martor a fost unul dintre copiii victimei. Agresorul l-ar fi avut în vizor și pe băiatul de 16 ani.

Victima, un bărbat de 40 de ani, tată a patru copii, poveștește că scandalul a pornit din senin la magazinul din sat. Întreaga scenă a fost urmărită și de fiul de 16 ani al omului.

Ionel Rotaru, victimă: „S-a luat de fiul meu de 16 ani jumate și i-am zis ce ai cu băiatul meu?! Ce vrei?! Mi-a dat două palme. A ieșit afară, nu știu ce a luat, un pietroi și mi-a dat pe la spate. Am rămas inconștient. Nu stiu de la ce, nu m-am luat cu el, nu nimic”.

Diana Rotaru, soția victimei: „Conflicte cu animalele i s-a pus pata pe el // noi nu vrem să îl iertăm. Vrem să își facă legea treaba și dreptatea pentru noi.”

În timp ce victima primea îngrijiri la spitalul din Vaslui, agresorul, un bărbat de 50 de ani, era dus la audieri.

Bogdan Gheorghiță, IPJ Vaslui: „Victima a suferit leziuni ce necesită 5 - 6 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.”

Suspectul a fost reținut atunci, apoi arestat preventiv pentru 30 de zile. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.