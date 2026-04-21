Totuşi, vineri preşedintele american declarase că uraniul iranian va fi readus în Statele Unite "în curând".

"Operaţiunea Midnight Hammer a dus la anihilarea completă şi totală a siturilor de praf nuclear din Iran. De aceea, excavarea acestuia va fi un proces lung şi dificil", a scris Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social luni seară.

Liderul american foloseşte termenul "praf nuclear" pentru a se referi atât la stocurile de uraniu îmbogăţit ale Iranului, cât şi, uneori, la materialul nuclear îngropat în timpul atacurilor americane asupra Iranului din iunie 2025.

Americanii, israelienii şi europenii i-au suspectat de mult timp pe iranieni că încearcă să obţină arma nucleară, lucru pe care Teheranul l-a negat întotdeauna, apărându-şi dreptul la îmbogăţire pentru uz civil.

Programul nuclear iranian a fost grav afectat în urma războiului de 12 zile din iunie 2025 şi a intensei campanii de atacuri aeriene americano-israeliene din ultimele săptămâni.

Donald Trump a afirmat joi că Iranul a fost de acord să predea uraniul îmbogăţit, una dintre cererile sale pentru un acord cu Teheranul.

"Îl vom căuta, îl vom aduce înapoi în Statele Unite în curând", a declarat el ulterior în faţa unei mulţimi de susţinători din Arizona.

În schimb, Iranul a negat că ar fi fost de acord cu acest transfer.

"Uraniul îmbogăţit al Iranului nu va fi transferat nicăieri", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghdad, citat de televiziunea de stat.

Un armistiţiu între Iran şi Statele Unite a intrat în vigoare pe 8 aprilie, după mai mult de o lună de război care a cuprins Orientul Mijlociu şi a zguduit economia globală. Acesta urmează să expire miercuri seara, a declarat Donald Trump pentru Bloomberg, pe fondul incertitudinii legate de o posibilă reluare a discuţiilor dintre Teheran şi Washington în Pakistan.