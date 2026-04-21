Ea a calificat manifestațiile drept „de comedie", subliniind că cei prezenți în stradă sunt aceiași care, ani la rând, au protestat împotriva PSD.

„Adică ce ar trebui noi să facem, să ne temem de manifestațiile lor și să ne întoarcem la guvernare sau cum, că nu înțeleg? Vedeți că e de comedie? Ce să interpretăm? Sunt niște oameni care ne-au înjurat tot timpul, de ani de zile, și acum care ies în stradă că de ce pleacă PSD-ul de la guvernare. Că nu mai poate să stea cu Ilie Bolojan, simplu! Ne-au votat pe noi acești oameni, ca să ne intereseze care este părerea lor despre ce comportament politic are PSD-ul? Nu! Și atunci...", a declarat Vasilescu la Antena 3, întrebată dacă se teme de un val de proteste care să afecteze imaginea partidului, transmite news.ro.

Ea a ironizat schimbarea de atitudine a manifestanților. „Adică ce să ne facă nouă? Ei acuma înțeleg că sunt în stradă ca să cheme la guvernare, înapoi, Partidul Social Democrat. Înainte erau în stradă ca să ne dea jos. Adică cine mai înțelege ce vor cei de la mișcarea Rezist", a adăugat primarul.

Vasilescu a precizat totuși că Piața Victoriei a fost luni seară plină nu doar de contestatari, ci și de susținători ai PSD.

Proteste de susținere pentru Bolojan

Sute de persoane s-au adunat luni seară în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului, pentru a-și exprima sprijinul față de premierul Ilie Bolojan. Contextul: votul intern al PSD prin care social-democrații au decis să renunțe la sprijinul acordat Executivului condus de președintele PNL. Fostul ministru al Transporturilor Radu Berceanu a fost huiduit și scos din piață de jandarmi.