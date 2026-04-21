Căderile de tensiune care au dus la oprirea semafoarelor ar avea legătură cu explozia de la CET Vest, susțin surse din Primăria Capitalei pentru Știrile ProTV.

Conform Brigăzii Rutiere, la acest moment, în municipiul Bucureşti, din cauza unei fluctuaţii de tensiune în reţeaua de energie electrică, nu funcţionează semafoarele în mai multe intersecţii.

Intersecţiile în care sunt probleme sunt:

Şoseaua Giurgiului × Strada Toporaşi;

Bulevardul I. C. Brătianu × Bulevardul Corneliu Coposu;

Calea Victoriei × Splaiul Independenţei;

Bulevardul Eroii Sanitari × Şcoala Gimnazială nr. 150;

Şoseaua Ştefan cel Mare × Strada Barbu Văcărescu;

Şoseaua Colentina × Strada Sportului;

Şoseaua Pavel D. Kiseleff × Aleea Primo Nebiolo;

Calea Giuleşti × Bulevardul Constructorilor;

Calea Crângaşi × Strada Ceahlău × Strada Vintilă Mihăilescu;

Strada Jiului × Strada Nataţiei.

Brigada Rutieră asigură măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulaţie.

Totodată, poliţiştii rutieri solicită şoferile să circule cu prudenţă, să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri, precum şi semnificaţia indicatoarelor, marcajelor rutiere şi regulilor de prioritate, să îşi păstreze calmul şi să nu forţeze intrarea în intersecţiile aglomerate.