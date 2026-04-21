Mitingul nu a fost lipsit de incidente. Apariția fostului ministru Radu Berceanu i-a deranjat pe unii și a fost nevoie de intervenția jandarmilor.

Marian Ceaușescu: „Huo… hoțule!”

Radu Berceanu: „Ce am furat, bă, zi ce am furat!”

Marian Ceaușescu: „Domnule Berceanu, de ce ați venit la acest miting?”

Radu Berceanu: „Cum de ce? Să-l susțin pe Bolojan! E dreptul meu, nu e pământul lui Ceaușescu!”

Marian Ceaușescu: „E greșit ce face PSD acum?”

Radu Berceanu: „E foarte greșit!”.

Fostul ministru al Transporturilor a fost escortat de jandarmi în afara Pieței Victoriei după ce acesta a intrat în conflict cu unii dintre protestatari.

Jandarmii au fost nevoiți să intervină și în cazul unor indivizi care au încercat să incite mulțimea afișând un banner cu un mesaj batjocoritor, dar și lipsit de empatie pentru poporul ucrainean aflat în război. Intervenția rapidă a jandarmilor a prevenit un eventual conflict, iar oamenii și-au continuat mitingul pașnic.

Corespondent Știrile ProTV: „A trecut mai bine de o oră de când acești oameni s-au adunat aici să-l susțină pe Ilie Bolojan. Până acum nimeni nu a scandat nimic, mulțimea nu a strigat ceva anume, nu pentru că e un miting tăcut, ci pentru că cel mai probabil nu există un organizator, oamenii au venit aici fără să fie chemați de cineva anume și fiecare se exprimă cum dorește”.

Participantă la manifestație: „E unul din puținele persoane care vrea să facă efectiv reformele necesare, chit că asta înseamnă o austeritate. Ar fi o nenorocire dacă PSD ar reuși să destabilizeze acest guvern”.

Mitingul de susținere s-a încheiat în jurul orei 21:30, fără alte incidente.