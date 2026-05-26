Atacul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, când, un individ necunoscut a încercat să îl stropească pe bărbat cu acid. Acesta spune că s-a ferit la timp, dar a suferit totuşi arsuri la o mână. Apoi ar fi fost ameninţat cu un cuţit. Când a strigat după ajutor, făptaşul a fugit.

Bărbatul de 26 de ani crede că episodul ar avea legătură cu o plângere pe care a făcut-o împotriva lui Bercea Mondialu. În trecut a împrumutat bani de la el şi, când a ajuns să datoreze dublu şi nu a mai putut plăti, ar fi început ameninţările şi presiunile.

Tânărul susţine că i s-ar fi cerut să îşi retragă plângerea făcută împotriva interlopului.

De cealaltă parte, familia lui Bercea Mondialu, care este anchetat în mai multe dosare, respinge toate acuzaţiile.

Oricum, victima a cerut un certificat medico legal. Între timp poliţiştii îl caută pe atacator si au deschis un dosar penal pentru lovire şi ameninţare.