Atacul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, când, un individ necunoscut a încercat să îl stropească pe bărbat cu acid. Acesta spune că s-a ferit la timp, dar a suferit totuşi arsuri la o mână. Apoi ar fi fost ameninţat cu un cuţit. Când a strigat după ajutor, făptaşul a fugit.

Bărbatul de 26 de ani crede că episodul ar avea legătură cu o plângere pe care a făcut-o împotriva lui Bercea Mondialu. În trecut a împrumutat bani de la el şi, când a ajuns să datoreze dublu şi nu a mai putut plăti, ar fi început ameninţările şi presiunile.

Tânărul susţine că i s-ar fi cerut să îşi retragă plângerea făcută împotriva interlopului.

De cealaltă parte, familia lui Bercea Mondialu, care este anchetat în mai multe dosare, respinge toate acuzaţiile.

Citește și
Circulaţie suspendată în perioada 4-5 iunie pe Podul Prieteniei, Giurgiu - Ruse. Autorităţile recomandă rute alternative

Oricum, victima a cerut un certificat medico legal. Între timp poliţiştii îl caută pe atacator si au deschis un dosar penal pentru lovire şi ameninţare.