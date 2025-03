Bărbatul din Onești ridicat pentru că instiga la violență, despre Horațiu Potra: „Îl subestimez că este un patriot adevărat”

Iar un român din diaspora este cercetat pentru ultraj față de înalți demnitari ai statului, după o serie de postări amenințătoare. La intrarea în țară, a fost reținut.

Bărbatul are 49 de ani și este din Onești, Bacău. Vineri dimineață, el și soția lui s-au trezit cu mascații, din cauza mesajelor pe care omul le-a filmat și le-a postat pe rețelele sociale.

Este vorba despre clipuri scurte în care, fie a amenințat clasa politică cu fapte antisociale, fie a etalat mai multe cuțite de bucătărie și o secure. Pentru toate acestea a fost ridicat și dus la audieri.

Acolo, omul a recunoscut că a participat la mai multe mitinguri la București, ultima dată chiar marți, impresionat de îndemnul mercenarului Horațiu Potra de a ieși în stradă, după invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Reporter: „L-ați cunoscut vreodată pe Horațiu Potra sau aveți vreo legătură cu el?”

Gică Irava, suspect: „Nu l-am cunoscut. Îl subestimez că este un patriot adevărat.”

Reporter: „Ați fost vreodată contactat de grupări gen Potra sau din anturajul lui Georgescu?”

Gică Irava, suspect: „Nu am fost contactat de nimeni, atât îl subestimez pe Potra că a trezit patriotismul în români.”

Polițiștii din Onești au descins vineri dimineață la un bărbat de 49 de ani, care a postat pe o rețea socială mesaje în care instiga la violență. Polițiștii din Onești au descins vineri dimineață la un bărbat de 49 de ani, care a postat pe o rețea socială mesaje în care instiga la violență. Polițiștii din Onești au descins vineri dimineață la un bărbat de 49 de ani, care a postat pe o rețea socială mesaje în care instiga la violență. Polițiștii din Onești au descins vineri dimineață la un bărbat de 49 de ani, care a postat pe o rețea socială mesaje în care instiga la violență. instigator

Reporter: „Despre postările soțului știați?”

Elena Boboc, soția suspectului: „Da, am văzut TikTok-ul ca fiecare persoană care are TikTok, dar nu am conștientizat că poate fi atât de grav încât să mă trezesc dimineața la ora 6 cu 20 de polițiști peste mine să mă oblige să mă pun culcat.”

Bărbatul a susținut, la audieri, că mesajele sale au fost, de fapt, niște glume. După ce a dat declarații, bărbatul a fost lăsat să plece acasă și este cercetat în stare de libertate.

Cătălina Păduraru, purtător de cuvânt IPJ Bacău: „Polițiștii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, mai multe obiecte contondente care au făcut obiectul unor prezentări de către cel în cauză pe rețelele de socializare.”

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă de la 3 luni la 3 ani de închisoare.

În ultimele zile, polițiștii au descins la mai mulți cetățeni care au promovat mesaje violente pe rețelele sociale.

Este și cazul unui bărbat de 45 de ani din Galați, stabilit în Viena, care a postat pe TikTok mai multe fotografii, clipuri și mesaje în care îi amenința cu moartea pe Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și alți funcționari ai statului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: