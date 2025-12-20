Un bărbat din Mureş a fost plasat sub control judiciar 60 de zile după ce a postat mesaje antisemite în online

20-12-2025 | 07:13
Politie

Un bărbat în vârstă de 42 de ani din municipiul Reghin a fost plasat, vineri, sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a postat mesaje antisemite pe o reţea de socializare, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

autor
Mihaela Ivăncică

"La data de 3 decembrie 2025, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Reghin - Biroul de Investigaţii Criminale, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 2 decembrie a.c., la o postare a unei reţele de socializare, au fost postate comentarii cu conţinut ameninţător, jignitor şi defăimător. De asemenea, în acelaşi context, a fost ataşată o fotografie ce conţinea o svastică, precum şi un mesaj cu caracter violent. Persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat, de 42 de ani, din Reghin. Astfel, în urma probatoriului administrat în cauză, la data de 19 decembrie 2025, faţă de acesta, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore. Ulterior, faţă de acesta, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile", a arătat IPJ Mureş, într-un comunicat de presă.

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, pentru infracţiunea de promovarea în public în orice mod a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor antisemite.

Sursa: Agerpres

Etichete: mures, antisemitism, control judiciar,

Dată publicare: 20-12-2025 07:13

